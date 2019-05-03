Нацбанк одобрил наделение МАРТ полномочиями координатора ценовой политики

Национальный банк поддерживает инициативу профсоюзов по наделению Министерства антимонопольного регулирования и торговли полномочиями координатора ценовой политики.

«Если речь идет о регулируемых ценах, у нас должен быть один орган, который координирует соответствующую работу. Имеется в виду регулирование цен на монополии, которые неконкурентны», — сказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время брифинга.

По его словам, Нацбанк плотно взаимодействует с МАРТ в вопросах ценовой ситуации в стране.

«Профсоюзы могут помочь замедлению инфляционных процессов благодаря мониторингу ситуации с отдельными видами товаров и продуктов, чтобы правительство на это надлежащим образом реагировало», — считает глава Нацбанка.

По его мнению, такой мониторинг актуален, когда речь идет о ценах, которые устанавливают монополии. «Если это монополия, это одна ситуация, если рынок немонопольный, но там есть барьеры, которые не позволяют рыночной конкуренции снижать цены, то нужно изучать барьеры, почему они образовались и почему цены повышаются», — отметил Каллаур.

В качестве примера он привел существенный рост цен на капусту в последнее время. «Если мы рассмотрим ситуацию с повышением цен на капусту, нужно анализировать, почему так случилось. Не сделали достаточных запасов либо сделали запасы, но их оказалось мало? Сигналы по этим направлениям могут давать профсоюзы, и на такие сигналы соответствующие ведомства должны реагировать», — полагает глава Нацбанка.