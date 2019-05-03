Нотариусы дадут бесплатные консультации 4 мая

Нотариальные конторы и нотариальные бюро Беларуси без взимания платы проконсультируют всех желающих в субботу, 4 мая.

В течение рабочего дня все желающие — как граждане, так и юридические лица, смогут проконсультироваться у специалистов в своем городе по всем вопросам, которые связаны с совершением нотариальных действий.

Нотариусы расскажут в том числе, как составлять завещания и брачные договоры, оформлять наследственные права и отчуждать недвижимость.

В этот день, 4 мая, Министерство юстиции Беларуси также проведет бесплатную акцию по консультации граждан. Прием состоится с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 10, каб. 321 и 518.