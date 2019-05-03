Гомельский водитель троллейбуса отказался помочь колясочнику

/ Происшествия
Просмотров: 193

Инвалид-колясочник попросил помощи водителя троллейбуса № 8 попасть в салон транспорта. Тот ответил отказом: «Нет времени».

Инцидент произошел 21 апреля на остановке «8 Марта», передает паблик «Безбарьерный Гомель».

Мужчина написал жалобу. В «Горэлектротранспорт» провели разбирательство и привлекли водителя к дисциплинарной ответственности.

Водители общественного транспорта во время работы на линии обязаны в случае необходимости оказывать содействие при посадке и высадке инвалидов-колясочников.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Горэлектротранспорт инвалид инвалид-колясочник водитель троллейбуса Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

«Мы вас поставим в уголочке». Попадет ли колясочник из Гомеля на концерт Ваенги?

«Мы вас поставим в уголочке». Попадет ли колясочник из Гомеля на концерт Ваенги?

«Хочу работать на благо Родины». Гомельчанка требует отмены инвалидности

«Хочу работать на благо Родины». Гомельчанка требует отмены инвалидности

Гомельчанке отказали в снятии инвалидности. Не предусмотрено законодательством

Гомельчанке отказали в снятии инвалидности. Не предусмотрено законодательством

Happy end! Для инвалида-колясочника из Гомеля в подъезде установили подъемник

Happy end! Для инвалида-колясочника из Гомеля в подъезде установили подъемник