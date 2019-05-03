Гомельский водитель троллейбуса отказался помочь колясочнику
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Инвалид-колясочник попросил помощи водителя троллейбуса № 8 попасть в салон транспорта. Тот ответил отказом: «Нет времени».
Инцидент произошел 21 апреля на остановке «8 Марта», передает паблик
Мужчина написал жалобу. В «Горэлектротранспорт» провели разбирательство и привлекли водителя к дисциплинарной ответственности.
Водители общественного транспорта во время работы на линии обязаны в случае необходимости оказывать содействие при посадке и высадке инвалидов-колясочников.