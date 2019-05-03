Словения разгромила Венгрию на ЧМ-2019 по хоккею в первом дивизионе

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Первую победу на чемпионате мира по хоккею в группе А дивизиона 1 одержала сборная Словении.

3 мая на «Барыс-Арене» в Нур-Султане словенские хоккеисты обыграли команду Венгрии — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0). Свою первую шайбу на турнире забил словенский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар.

В турнирной таблице Словения поднялась на четвертую строку, сместив оттуда на пятую позицию команду Венгрии. У обеих сборных по 3 очка после четырех матчей.

На шестой строке остается сборная Литвы, которая с нулем очков после трех матчей сейчас является главным претендентом на понижении в классе.

4 мая Литва встретится с Южной Кореей (6 очков после трех матчей), а 5 мая сыграет со Словенией.

У Венгрии осталась одна игра — 5 мая против Казахстана.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019 Персона: Анже Копитар

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