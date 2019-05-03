В МИД Литвы открестились от посетившего Минск экс-президента

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что европарламентарий Роландас Паксас, встретившийся с Александром Лукашенко, не представляет Литву.

Линас Линкявичюс. Фото: delfi.lt

Линкявичюс отметил, что Паксас не согласовывал своих действий с министерством. «Он представляет себя, и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу политику», — заявил министр, передает delfi.lt .

Глава МИД Литвы обратил внимание на то, что Паксас в Европарламенте является заместителем старосты фракции евроскептиков Найджела Фараджа. «А о связях Фараджа, как с Россией, так и с некоторыми другими политическими силами мы слышим уже некоторое время», — сказал он.

Паксас встретился с президентом Беларуси Лукашенко, а также с министром энергетики Виктором Каранкевичем. Он сообщил, что обсуждал вопросы безопасности Белорусской АЭС в Островце, возможной демилитаризации Калининградской области и Литвы.