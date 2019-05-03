За неделю до президентских выборов в Литве сменился лидер

Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните опередила банкира Гитанаса Науседу.

Компания Spinter tyrimai провела опрос о политических предпочтениях литовцев накануне первого тура выборов, передает delfi.lt . За месяц на 3,3% снизился рейтинг Гитанаса Науседы. Тройка лидеров в конце апреля выглядела так: Ингрида Шимоните — 26,2% (в марте 24,8%), Гитанас Науседа — 24,6% (27,9%), Саулюс Сквернялис — 16,6% (14,5%).

Глава компании Spinter tyrimai социолог Игнас Зокас сказал, что есть два явных лидера — Шимоните и Науседа, поддержка у них практически одинаковая, однако отрыв Сквернялиса небольшой.

Что касается социоэкономической характеристики избирателей, то, по словам социолога, видно, что избиратели Шимоните — это жители крупных городов, с высшим образованием, это больше напоминает электорат консерваторов. Избиратели Сквернялиса — жители небольших городов, люди с небольшими доходами, рабочие. Электорат Науседы примерно одинаковый во всех группах.

Президентские выборы в Литве пройдут 12 и 26 мая 2019 года. В них собираются участвовать 13 кандидатов.