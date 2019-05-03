За неделю до президентских выборов в Литве сменился лидер
Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните опередила банкира Гитанаса Науседу.
Компания Spinter tyrimai провела опрос о политических предпочтениях литовцев накануне первого тура выборов, передает
Глава компании Spinter tyrimai социолог Игнас Зокас сказал, что есть два явных лидера — Шимоните и Науседа, поддержка у них практически одинаковая, однако отрыв Сквернялиса небольшой.
Что касается социоэкономической характеристики избирателей, то, по словам социолога, видно, что избиратели Шимоните — это жители крупных городов, с высшим образованием, это больше напоминает электорат консерваторов. Избиратели Сквернялиса — жители небольших городов, люди с небольшими доходами, рабочие. Электорат Науседы примерно одинаковый во всех группах.
Президентские выборы в Литве пройдут 12 и 26 мая 2019 года. В них собираются участвовать 13 кандидатов.