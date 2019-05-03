За неделю до президентских выборов в Литве сменился лидер

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Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните опередила банкира Гитанаса Науседу.

Компания Spinter tyrimai провела опрос о политических предпочтениях литовцев накануне первого тура выборов, передает delfi.lt. За месяц на 3,3% снизился рейтинг Гитанаса Науседы. Тройка лидеров в конце апреля выглядела так: Ингрида Шимоните — 26,2% (в марте 24,8%), Гитанас Науседа — 24,6% (27,9%), Саулюс Сквернялис — 16,6% (14,5%).

 

 

 

Глава компании Spinter tyrimai социолог Игнас Зокас сказал, что есть два явных лидера — Шимоните и Науседа, поддержка у них практически одинаковая, однако отрыв Сквернялиса небольшой.

Что касается социоэкономической характеристики избирателей, то, по словам социолога, видно, что избиратели Шимоните — это жители крупных городов, с высшим образованием, это больше напоминает электорат консерваторов. Избиратели Сквернялиса — жители небольших городов, люди с небольшими доходами, рабочие. Электорат Науседы примерно одинаковый во всех группах.

Президентские выборы в Литве пройдут 12 и 26 мая 2019 года. В них собираются участвовать 13 кандидатов.
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Тэги: выборы в Литве президентские выборы Беларусь-Литва Персона: Ингрида Шимоните Гитанаса Науседы Саулюс Сквернялис Игнас Зокас Город: Вильнюс

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