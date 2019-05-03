Пьяные жители Столбцовского района напали на милиционера и разбили служебный автомобиль

Нетрезвый 56-летний отец с двумя сыновьями 26-ти и 30-ти лет сначала ранили собутыльника, затем стали угрожать милиционеру.

Фото: mvd.gov.by

По сообщению пресс-службы МВД, инцидент произошел вечером 1 мая в деревне Вязовец. Прибывший на место офицер выяснил, что 32-летний пострадавший в этот день находился в гостях у соседей, где выпивал с хозяином дома и двумя его сыновьями. Во время ссоры гость получил ножевое ранение руки. Медики вместе с пострадавшим уехали в больницу, сотрудник милиции сообщил обстоятельства произошедшего подъезжавшей следственно-оперативной группе. Однако дождаться коллег не успел.

Нетрезвая компания вышла к находившемуся у служебного авто участковому. Началось с нецензурной брани и словесных угроз. Глава семейства вернулся к дому и вскоре вышел с вилами в руках. Один из нападавших попытался ударить правоохранителя, второй металлической трубой стал крушить служебный автомобиль. Чтобы охладить пыл троицы старший лейтенант милиции был вынужден произвести предупредительные выстрелы. Подоспевшие коллеги оказали помощь в задержании.