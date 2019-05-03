Более полусотни дел за преступления против журналистов возбудили в Украине с начала года

/ Мир
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За четыре месяца 2019 года Нацполиция начала досудебное расследование по 63 уголовным производствам по преступлениям в сфере профессиональной деятельности журналистов.

Дела были возбуждены за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, угрозу или насилие в отношении журналиста, умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста, посягательство на жизнь журналиста, передает пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве заявили, что по результатам расследования в суд направили шесть обвинительных актов, 52 производства по согласованию прокуратуры решили закрыть.

В 2018 году следователи полиции начали досудебное расследование по 258 уголовным производствам по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. Больше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25) и Одесской (24) областях.

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Тэги: Украина журналисты Нацполиция Город: Киев

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