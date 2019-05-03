Более полусотни дел за преступления против журналистов возбудили в Украине с начала года

За четыре месяца 2019 года Нацполиция начала досудебное расследование по 63 уголовным производствам по преступлениям в сфере профессиональной деятельности журналистов.

Дела были возбуждены за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, угрозу или насилие в отношении журналиста, умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста, посягательство на жизнь журналиста, передает пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве заявили, что по результатам расследования в суд направили шесть обвинительных актов, 52 производства по согласованию прокуратуры решили закрыть.