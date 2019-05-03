В Риме зажгли огонь Европейских игр

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Торжественная церемония зажжения «Пламени мира» прошла в музейном комплексе Ara Pacis.

Источник: scorum.com

Огонь зажгли олимпийская чемпионка в беге на 100 метров Юлия Нестеренко, олимпийский чемпион в прыжках на батуте Владислав Гончаров и четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, сообщили в эфире «Беларусь 1».

В церемонии также приняли участие президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, председатель координационной комиссии соревнований Спирос Капралос, гендиректор минского оргкомитета Георгий Катулин и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

«Европейские игры–2019 будут самым крупным мультиспортивным мероприятием на нашем континенте. Мы ожидаем фантастические спортивные соревнования. Беларусь — это отличная страна с богатой культурой, гостеприимными и приятными людьми, мы уверены, что все пройдет отлично», — сказал Кочиянчич.

По дороге в Минск члены Белорусской федерации альпинизма доставят огонь Евроигр на вершину Монблана. Путешествие пламя завершит 21 июня на минском стадионе «Динамо». В эстафете будут задействованы 450 факелоносцев, 100 добровольцев и 10 хранителей огня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.

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Тэги: Европейские игры-2019 Европейские игры Беларусь-Италия Персона: Юлия Нестеренко Владислав Гончаров Елена Белова Город: Рим

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