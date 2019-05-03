В Риме зажгли огонь Европейских игр
Торжественная церемония зажжения «Пламени мира» прошла в музейном комплексе Ara Pacis.
Огонь зажгли олимпийская чемпионка в беге на 100 метров Юлия Нестеренко, олимпийский чемпион в прыжках на батуте Владислав Гончаров и четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова, сообщили в эфире
В церемонии также приняли участие президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, председатель координационной комиссии соревнований Спирос Капралос, гендиректор минского оргкомитета Георгий Катулин и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
«Европейские игры–2019 будут самым крупным мультиспортивным мероприятием на нашем континенте. Мы ожидаем фантастические спортивные соревнования. Беларусь — это отличная страна с богатой культурой, гостеприимными и приятными людьми, мы уверены, что все пройдет отлично», — сказал Кочиянчич.
По дороге в Минск члены Белорусской федерации альпинизма доставят огонь Евроигр на вершину Монблана. Путешествие пламя завершит 21 июня на минском стадионе «Динамо». В эстафете будут задействованы 450 факелоносцев, 100 добровольцев и 10 хранителей огня.
|II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.