Милиция не смогла наказать за «неподчинение» журналиста Алеся Левчука

Журналист собирался освещать акцию против аккумуляторного завода 3 марта, но был задержан вместе с супругой и коллегой Миланой Харитоновой милиционерами при выходе из дома.

Сотрудники Московского РОВД применили в отношении Левчука физическую силу. Журналист написал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру с требованием наказать сотрудников милиции, но жалобы вернулись в Московский РОВД. В итоге 23 апреля в отношении него в Московском РОВД был составлен протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица.

«Не сомневаюсь, что это месть милиции. Участковый милиционер даже сказал мне: а зачем же вы жалобы писали? Я считаю, что 3 марта меня задержали незаконно, сотрудники милиции не имели никаких оснований применять ко мне физическую силу. Поэтому и обратился в Следственный комитет и прокуратуру», — сказал журналист.

Левчука и Харитонову регулярно штрафуют за размещение материалов на сайте белорусскоязычного телеканала «Белсат» о протестах против аккумуляторного завода, расположенного под Брестом. Всего их обоих в 2018 году судили шесть раз, и четыре раза — в нынешнем. Общий штраф составил более 10 тыс. долларов в эквиваленте.