Cоздателя LinguaLeo задержали за убийство сестры
Следователи задержали 34-летнего жителя Башкортостана Айнура Абдулнасырова, сознавшегося в убийстве сестры.
По сообщению пресс-службы СК РФ по Башкортостану, Абдулнасыров нанес сестре несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. Это произошло 2 мая в селе Дюртюли.
Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для обвиняемого.
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