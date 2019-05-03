Cоздателя LinguaLeo задержали за убийство сестры

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Следователи задержали 34-летнего жителя Башкортостана Айнура Абдулнасырова, сознавшегося в убийстве сестры.

Источник: rb.ru

По сообщению пресс-службы СК РФ по Башкортостану, Абдулнасыров нанес сестре несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. Это произошло 2 мая в селе Дюртюли.

Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для обвиняемого.

Компания LinguaLeo была основана в 2009 году. В 2012-м сервис привлек 3 млн долларов от фонда Runa Capital. Его используют более 17 млн человек по всему миру.
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Тэги: LinguaLeo убийство сестры убийство ск рф Персона: Айнур Абдулнасыров Город: Уфа

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