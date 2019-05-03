Cоздателя LinguaLeo задержали за убийство сестры

Следователи задержали 34-летнего жителя Башкортостана Айнура Абдулнасырова, сознавшегося в убийстве сестры.

Источник: rb.ru

По сообщению пресс-службы СК РФ по Башкортостану, Абдулнасыров нанес сестре несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. Это произошло 2 мая в селе Дюртюли.

Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для обвиняемого.