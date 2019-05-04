Неустойчивая воздушная масса накроет Беларусь

В субботу, четвертого мая, погоду на территории Беларуси будет в основном определять прохладная неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки - пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха составит +11..+17°C (в юго-восточных регионах до +19°C).

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер юго-западный, южный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: