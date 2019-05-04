Во Флориде рухнул пассажирский «Боинг»

В окрестностях города Джексонвилл (штат Флорида) пассажирский «Боинг 737», на борту которого находилось 136 человек, рухнул в реку.

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Как сообщил мэр города, лайнер совершал коммерческий рейс.

Экстренные службы города оперативно прибыли на место происшествия и развернули спасательную операцию.

Градоначальник отметил, что, к счастью, никто не погиб.

На этой неделе сообщалось, что в Йоханнесбурге самолет «Боинг 767» совершил аварийную посадку с горящим двигателем.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет «Боинг-737» авиакомпании Ethiopian Airlines, совершавший рейс Аддис-Абеба — Найроби. На борту находилось 157 человек. Никто не выжил.