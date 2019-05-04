Двое мужчин погибли в огне

/ Происшествия
Просмотров: 425

За минувшие дежурные сутки на пожар в Беларуси в огне погибли два человека. По информации МЧС, трагедии произошли в Ивановском районе и Мстиславле.

Так, сегодня рано утром в деревне Тышковичи в жилом кирпичном доме погиб 74-летний дядя хозяйки жилища.

Вчера днем в районном центре произошел пожар в частном доме, 56-летний хозяин которого был госпитализирован с ожогами. В ходе ликвидации пожара в комнате на полу под обрушившимися конструкциями обнаружен обгоревший труп находившегося в гостях 54-летнего мужчины.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошли 15 пожаров.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Мстиславль

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»