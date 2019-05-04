ЗВР продолжают расти

Золотовалютные резервы Беларуси за апрель выросли более чем на 300 млн долларов и на 1 мая 2019 года, по предварительным данным, составили 7 млрд 568,4 млн долларов (в эквиваленте), сообщает Национальный банк.

В частности, по данным регулятора, за апрель 2019 года ЗВР выросли на 322,7 млн долларов (на 4,5%) после роста в марте на 150,5 млн долларов (на 2,1%).

В апреле правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 220 млн долларов.

По информации регулятора, увеличению уровня золотовалютных резервов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Как сообщалось ранее, Нацбанк ставит задачу улучшить структуру золотовалютных резервов. «В свое время практически все золотовалютные резервы были заемными. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы золотовалютные резервы были нашими собственными, а не заемными ресурсами», — подчеркнул заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Андрей Категов, выступая в этом году на заседании Республиканского клуба директоров.

Он отметил, что в 2019 году на фоне выплат по долгам регулятор не прогнозирует существенного изменения резервов и ожидает их стабилизации на уровне 7,1 млрд долларов.

На начало 2019 года золотовалютные резервы Беларуси составляли 7 млрд 157,8 млн долларов. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

В 2019 году (с учетом платежей по обслуживанию и погашению госдолга) страна должна направить на выплаты по госдолгу 3,8 млрд долларов. При этом почти треть платежей Беларуси по госдолгу придется на погашение российских кредитов.

По данным Минфина, в январе-марте 2019 года Беларусь направила на погашение внешнего госдолга 539,1 млн долларов.