Макей заменит Лукашенко

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей возглавит белорусскую делегацию на мероприятиях в Брюсселе, посвященных десятилетию «Восточного партнерства».

Как сообщили в пресс-службе МИД, изначально приглашение было прислано на имя Александра Лукашенко. Однако глава государства отказался от участия и поручил представлять Беларусь министру иностранных дел.

В Минске подчеркнули, что Беларусь «не просто заинтересована в полноправном участии в «Восточном партнерстве», но и самым активным образом вовлечена в реализацию этой инициативы».

По линии «Восточного партнерства» имеются определенные наработки и достижения, но его потенциал, особенно что касается развития двусторонних белорусско-европейских отношений, еще далек от реализации.

Ранее сообщалось, что 13-14 мая в Брюсселе пройдут мероприятия, приуроченные к 10-летию инициативы «Восточное партнерство».

13 мая состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). Председательствовать будет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Министры подведут итоги выполнения обязательств, принятых на предыдущем саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года, обсудят ход реализации 20 ключевых приоритетов ВП до 2020 года, а также дальнейшее сотрудничество и политические приоритеты.

В этот же день председатель Европейского совета Дональд Туск примет лидеров стран Восточного партнерства на праздничном ужине.

14 мая состоится конференция высокого уровня, посвященная 10-летию Восточного партнерства.