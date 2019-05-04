Государство увеличило свою долю в 12 крупных ОАО

Государство увеличило свою долю в 12 крупных открытых акционерных обществах. Соответствующее постановление Совета министров № 272 опубликовано 4 мая на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне: Белорусский цементный завод, «Гомельстекло», Гродненский стеклозавод, «Красносельскстройматериалы», «Кричевцементношифер», стеклозавод «Неман», Борисовский завод медицинских препаратов, бумажная фабрика «Спартак», «Ивацевичдрев», Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, «Гомельдрев», «Речицадрев».

Доля Республики Беларусь в уставных фондах ОАО будет увеличена на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета. Акции передаются на общую сумму господдержки более 162 млн рублей.

Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября 2019 года поручено обеспечить решение вопросов, связанных с передачей в собственность Республики Беларусь акций акционерных обществ, эмитируемых в соответствии с настоящим постановлением.