В Сморгони «Опель» сбил первоклассника

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал малолетний, произошло накануне вечером в Сморгони.

По информации региональной Госавтоинспекции, на улице Комсомольской 29-летний водитель на «Опеле Омега» сбил первоклассника, который неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящих автомобилей.

Ребенок получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Сегодня сообщалось, что в Бресте «Мицубиси» на пешеходном переходе сбил пятилетнего мальчика.