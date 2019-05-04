В Сморгони «Опель» сбил первоклассника

/ Происшествия
Просмотров: 310

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал малолетний, произошло накануне вечером в Сморгони.

По информации региональной Госавтоинспекции, на улице Комсомольской 29-летний водитель на «Опеле Омега» сбил первоклассника, который неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящих автомобилей.

Ребенок получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Сегодня сообщалось, что в Бресте «Мицубиси» на пешеходном переходе сбил пятилетнего мальчика.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП дети Город: Сморгонь

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Сколько в Германии стоят дети

Сколько в Германии стоят дети

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь