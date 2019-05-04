Началась продажа билетов на легкоатлетический матч Европа — США, который пройдет в Минске

Легкоатлетический матч Европа — США, который пройдет 9-10 сентября в Минске на стадионе «Динамо», в прямом эфире будет показывать британская корпорация Би-би-си. Ведутся переговоры с другими вещателями.

Продажа билетов на турнир началась 4 мая, они стоят от 12 до 25 рублей. Зарезервированы места для зрителей из США. Их квота будет окончательно определена в конце мая, когда состоится ознакомительный визит представителя американской федерации по этому виду спорта, сообщил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Определены размеры призовых. Победители получат по 7 тысяч евро, участники, занявшие вторые места, — по 5 тысяч, третьи — по 4 тысячи. Премиальные предусмотрены для всех спортсменов, попавших в восьмерку сильнейших в индивидуальных дисциплинах и в тройку — в эстафетах.

Уже известно, что в матче примут участие Рамиль Гулиев (Турция) — чемпион мира в беге на 200 м, Мари Ласицкене (Россия) — двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и Екатерини Стефаниди (Греция) — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам с шестом.

По словам главы БФЛА, от уровня организации матча будет зависеть судьба белорусской заявки на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике в 2024 году. Хозяин ЧЕ будет выбран в 2020 году. Помимо Минска на него претендует польский регион Силезия, сообщает БелаПАН.