Украинский журналист попал в реанимацию после жестокого избиения
В 2016 году его пытались застрелить.
Черкасский журналист Вадим Комаров находится в крайне тяжелом состоянии.
Его увидели с разбитой головой прохожие и вызвали «скорую», сообщает
«Необходима помощь всех светил от медицины и молитва за его здоровье. Гарантии 50 на 50», — написала в Facebook супруга Светлана Комарова.
Председатель НСЖУ Сергей Томиленко подтвердил, что избитый журналист находится в тяжелом состоянии.
«Журналист реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги. Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Безнаказанностью пытаются запугать всех», — написал Томиленко в Facebook.