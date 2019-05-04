Украинский журналист попал в реанимацию после жестокого избиения

В 2016 году его пытались застрелить.

/ Мир
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Черкасский журналист Вадим Комаров находится в крайне тяжелом состоянии.

Его увидели с разбитой головой прохожие и вызвали «скорую», сообщает procherk.info.

Запись в Facebook пострадавшего

«Необходима помощь всех светил от медицины и молитва за его здоровье. Гарантии 50 на 50», — написала в Facebook супруга Светлана Комарова.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко подтвердил, что избитый журналист находится в тяжелом состоянии.

Более полусотни дел за преступления против журналистов возбудили в Украине с начала года

«Журналист реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги. Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Безнаказанностью пытаются запугать всех», — написал Томиленко в Facebook.
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Тэги: журналисты Украина избиение журналиста Персона: Вадим Комаров Сергей Томиленко Город: Черкассы

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