Гомельская школьница пропала неделю назад

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Местная милиция ищет ученицу 11 «А» класса 2002 года рождения Кристину Ткачову.

По информации МВД, юная гомельчанка ушла из дома 28 апреля в 15:30 и ее местонахождение до сих пор не известно.

Источник: gomel.mvd.gov.by

Кристина имеет худощавое телосложение, русые волосы до плеч. Она была в синей майке, длинной темной кофте, серых спортивных штанах с белыми лампасами, белых открытых босоножках.

Милиция просит сообщить владеющих информацией о местонахождении девушки по телефонам: 8023-2511049, 8029-6082602 (Velcom), 8033-6802602 (МТС), 102.
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Тэги: пропавшая школьница старшеклассница поиск Персона: Кристина Ткачова Город: Гомель

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