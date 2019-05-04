Полковника из Барановичского гарнизона осудили по делу о пропаже оружия

Приговор вынесли двоим мужчинам, один из которых — уже бывший полковник.

По версии следствия, полковник незаконно приобрел два пистолета Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним, которые «незаконно хранил, перевозил и носил при себе», сообщает пресс-служба Брестского областного суда. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Второго фигуранта обвиняли только в хранении оружия и боеприпасов. Его наказали двумя годами лишения свободы.

Уголовное дело о хищении и незаконных действиях с оружием в одной из воинских частей Барановичского гарнизона возбудили в августе 2018 года. Всего по делу проходят 20 причастных.