Полковника из Барановичского гарнизона осудили по делу о пропаже оружия

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Приговор вынесли двоим мужчинам, один из которых — уже бывший полковник.

По версии следствия, полковник незаконно приобрел два пистолета Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним, которые «незаконно хранил, перевозил и носил при себе», сообщает пресс-служба Брестского областного суда. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Фигуранта дела о хищении оружия из воинской части в Барановичах задержали в России

Второго фигуранта обвиняли только в хранении оружия и боеприпасов. Его наказали двумя годами лишения свободы.

Уголовное дело о хищении и незаконных действиях с оружием в одной из воинских частей Барановичского гарнизона возбудили в августе 2018 года. Всего по делу проходят 20 причастных.
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Тэги: гарнизон пистолет Макарова автомат Калашникова полковник Город: Барановичи

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