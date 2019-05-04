Соболенко проиграла Кузнецовой в первом круге турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-е место в мировом рейтинге) проиграла в первом круге грунтового турнира Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания).

20-летняя белоруска уступила 33-летней россиянке Светлане Кузнецовой (109) — 5:7, 4:6. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Соболенко имела 10-й номер «посева», а Кузнецова получила от организаторов wild card.

Это была вторая очная встреча теннисисток. Впервые Соболенко и Кузнецова играли в прошлом году в Индиан-Уэллсе, тогда победила белоруска.

Сегодня в Мадриде состоятся еще два матча с участием белорусских теннисисток. Виктория Азаренко (50) играет против россиянки Дарьи Касаткиной (21), а Александра Саснович (34) встретится с 14-й «сеянной» Анетт Контавейт (15) из Эстонии.