В МИД Беларуси обвинили Литву во лжи вокруг темы БелАЭС

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Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал обращение Литвы в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении БелАЭС.

«Малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в руководстве Литвы как измена. А само упоминание слова "сотрудничество" в сфере ядерной безопасности в состоянии, близком к агонии, исключается из официальных двусторонних документов. В очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мер по обеспечению ее безопасности», — цитирует Глаза пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что Беларусь никогда не уклонялась от международного сотрудничества в этих вопросах, тесно сотрудничает с МАГАТЭ и иными профильными агентствами.

«Литовская сторона преследует совершенно иные цели — отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью. Чем еще можно оправдать уклонение от предложения белорусской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств?» — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Беларусь-Литва БелАЭС МИД Беларуси Персона: Анатолий Глаз

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