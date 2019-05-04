Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элитный дивизион

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Национальная сборная Беларуси по хоккею досрочно решила задачу по возвращению в элитный дивизион чемпионата мира.

4 мая в Нур-Султане на «Барыс-Арене», где проходит чемпионат мира в группе А первого дивизиона, команда Андрей Сидоренко в овертайме потерпела поражение от команды Казахстана — 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1).

У белорусов забитыми шайбами отметились нападающие Артем Демков и Никита Феоктистов.

Этот результат устроил обе сборные. И Казахстан, и Беларусь в следующем году сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира, который будет проходить в Швейцарии.

5 мая, в заключительный день чемпионата мира, в Нур-Султане состоятся еще три матча: Словения — Литва, Беларусь — Южная Корея, Казахстан — Венгрия.

Турнирная таблица после четырех туров: Казахстан — 11 очков, Беларусь — 10, Южная Корея — 6, Словения, Литва, Венгрия — по 3.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019 хоккей-сборная Персона: Артем Демков Андрей Сидоренко Никита Феоктистов

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