Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (50-е место в мировом рейтинге) вышла во второй круг грунтового турнира Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания).

4 мая в первом круге Азаренко обыграла россиянку Дарья Касаткину (21) — 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Один из возможных соперников Азаренко по второму кругу уже известен — это американка Слоан Стивенс (8), второй вероятный соперник определится позже.

Сегодня свой первый мат на турнире сыграет Александра Саснович (34), которой предстоит встреча с 14-й «сеянной» Анетт Контавейт (15) из Эстонии.

Ранее участие в турнире завершили две белорусские теннисистки. Вера Лапко (70) в квалификации проиграла Алене Большовой (140) из Испании — 2:6, 2:6, а Арина Соболенко (10) в первом круге уступила россиянке Светлане Кузнецовой (109) — 5:7, 4:6.