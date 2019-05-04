Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота

Это государство продало с января по март 6,2 тонны драгоценного металла. В тройке также находятся Монголия — 3,4 тонны и Таджикистан — 1 тонна.

Такие данные опубликовали в докладе Всемирного совета по золоту.

Узбекистан готов нарастить в 2019 году экспорт золота до 80 тонн, что на 10 тонн больше, чем в предыдущем году, передает fergana.agency . В ближайшие пять лет республика намерена за счет геологоразведочных работ увеличить запасы золота на 474 тонны стоимостью 18,7 млрд долларов.

Лидерами по закупкам золота оказались Россия — 55,3 тонны, Турция — 40,1, Китай — 33, Казахстан — 11,2, Эквадор — 10,6, Катар — 9,4, Индия — 8,4. В целом национальные банки стран мира приобрели в первом квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.