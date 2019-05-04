«Белнефтехим» поднял стоимость бензина на АЗС с 5 мая

Концерн связал подорожание автомобильного топлива с ростом цены на российскую нефть, поставляемую на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

По сообщению пресс-службы «Белнефтехима», с начала года цена российской нефти для нашей страны выросла на 18,9%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 6,5 %.

Розничные цены на белорусских АЗС с 5 мая увеличиваются на 1 копейку:

АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,54 руб.,

АИ-95-К5-Евро — 1,65,

АИ-98-К5-Евро — 1,86,