«Белнефтехим» поднял стоимость бензина на АЗС с 5 мая

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Концерн связал подорожание автомобильного топлива с ростом цены на российскую нефть, поставляемую на НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

По сообщению пресс-службы «Белнефтехима», с начала года цена российской нефти для нашей страны выросла на 18,9%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 6,5 %.

Розничные цены на белорусских АЗС с 5 мая увеличиваются на 1 копейку:

  • АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,54 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро — 1,65,
  • АИ-98-К5-Евро — 1,86,
  • дизельное топливо — 1,65.
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Тэги: цены на бензин АЗС Белнефтехим

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