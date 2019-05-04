Чистая нефть по трубопроводу «Дружба» дошла до Мозыря

В Беларусь начала поступать российская нефть, соответствующая стандарту. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».

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4 мая в 14:45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Мозырь» предприятия «Гомельтранснефть Дружба».

Соответствие поступившей нефти стандарту подтверждено аккредитованной лабораторией.

Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая.

Как сообщалось ранее, на границу Беларуси нефть, соответствующая стандарту, поступила 2 мая в 12:40. Загрязненная органическими хлоридами нефть из российского участка нефтепровода «Дружба» была вытеснена в резервуары ЛПДС «Унеча». С белорусского участка от границы с РФ загрязненная нефть — более 120 тысяч тонн — вытеснена в резервуарный парк ЛПДС «Мозырь».

Некачественная нефть начала поступать в Беларусь по нефтепроводу «Дружба» в середине апреля. Был остановлен транзит нефти через Беларусь в страны Европу.

Белорусская сторона оценивала понесенный ущерб от недополученной выручки от реализации нефтепродуктов в 100 млн долларов.