Пентагон: власти Китая держат в этнических концлагерях три миллиона человек

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Об этом заявил представитель Министерства обороны США Рэндал Шривер

«Коммунистическая партия Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря. Количество заключенных приближается к трем миллионам», — заявил Шривер Voice of America.

Места для содержания задержанных в Китае называют «образовательными центрами», целью которых, по словам властей, является борьба с исламским экстремизмом.


Фотофакт. Китай создает концлагеря для уйгуров, казахов и киргизов

Уйгуры, казахи, киргизы и другие тюркские народы, живущие на этой территории задолго до китайцев, содержатся в лагерях, где принудительно поют революционные песни, изучают государственную идеологию, учат китайский язык.

Власти также ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собирают ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.

«Из каждого двора, из каждой семьи забирают по три-четыре человека, — рассказал Radio Free Asia Омер Канат, председатель комитета всемирного уйгурского конгресса. — В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети, всех мужчин увели в лагеря» .
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Тэги: Пентагон США-Китай концлагеря уйгуры Персона: Рэндал Шривер

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