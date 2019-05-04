Пентагон: власти Китая держат в этнических концлагерях три миллиона человек

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Рэндал Шривер

«Коммунистическая партия Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря. Количество заключенных приближается к трем миллионам», — заявил Шривер Voice of America .

Места для содержания задержанных в Китае называют «образовательными центрами», целью которых, по словам властей, является борьба с исламским экстремизмом.

Уйгуры, казахи, киргизы и другие тюркские народы, живущие на этой территории задолго до китайцев, содержатся в лагерях, где принудительно поют революционные песни, изучают государственную идеологию, учат китайский язык.

Власти также ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собирают ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.