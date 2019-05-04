Александра Саснович обыграла 15-ю ракетку мира на турнире в Мадриде

Белорусская теннисистка Александра Саснович (34-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг грунтового турнира Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания).

4 мая в первом круге Саснович обыграла 14-ю «сеянную» Анетт Контавейт (15) из Эстонии — 0:6, 6:3, 6:2. Это была девятая очная встреча теннисисток. Белоруска вышла вперед — 5-4, причем Саснович выиграла у Контавейт в этом году уже два матча.

Следующей соперницей белоруски будет победительница матча Анна Каролина Шмидлова (103, Словакия) — Элизе Мертенс (18, Бельгия).

Ранее во второй круг вышла Виктория Азаренко (50), обыгравшая россиянку Дарья Касаткину (21).

Завершили участие в турнире Вера Лапко (70) и Арина Соболенко (10).