Посольство РФ запросило информацию о задержанном КГБ россиянине

В частности, комитет сообщил о задержании гендиректора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова за получение взятки от гражданина России.

«Посольство запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси. Подтверждения по данному факту пока не получено», — сообщило вечером 4 мая российское диппредставительство в своем твиттер-аккаунте.

Речь идет о двух сообщениях, которые белорусский КГБ разместил на своем сайте утром 4 мая.

«КГБ привлечены в качестве обвиняемых генеральный директор РУП "Белтелеком" Сиводедов Сергей Иванович, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 000 евро, а также взяткодатель — гражданин Российской Федерации», — говорится в информации ведомства.

Кроме того, было размещено сообщение о задержании до недавнего времени занимавшего должность заместителя Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина. Его обвиняют в получении взятки от представителя российской коммерческой структуры. Согласно информации КГБ, Втюрин был задержан с поличным при получении 148 600 долларов от представителя российской коммерческой структуры.