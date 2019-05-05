Активные атмосферные фронты оккупировали Беларусь: ожидаются сильные дожди и грозы – желтый уровень опасности

В воскресенье, пятого мая, погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты.

Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди (в некоторых регионах – сильные дожди). В юго-восточных районах прогремят грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на северный 4-9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +10..+16°C (по юго-востоку +17..+23°C).

В столице выпадут осадки (вероятность дождя составляет почти 100%). Местами – сильные дожди. Температура воздуха максимальная днем +12..+14°C.