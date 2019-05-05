Православные отмечают Красную горку

В первое воскресенье после Пасхи православные верующие отмечают Красную горку («Фомино воскресенье»).

Изначально этот праздник был языческим. Слово «красная» имеет значение — «красивая». А «горка» появилась из-за традиции встречать в этот день первые лучи на горах. Кроме того, обычно в этот день на возвышенностях проходили праздничные гулянья в честь прихода весны.

В православной традиции Фомино воскресенье посвящено воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. Когда Христос явился апостолам, апостола Фомы среди них не было, поэтому, услышав радостную весть, он не поверил в ее истинность. Через неделю он встретился с воскресшим Спасителем, но опять усомнился, тогда Христос показал ему свои раны и предложил ощупать их. Только после этого Фома уверовал в воскресение и признал в Христе распятого Учителя.

С этого дня заканчивается запрет на венчание, связанный с Великим постом. Обычно Красная горка была стартом поры свадеб.

Веселая традиция на праздник — скатывание крашеных яиц с небольшой возвышенности. Если яйцо не разбилось, это сулит удачу.

Особых запретов, связанных с Красной горкой, нет.

Всю Светлую седмицу (неделю после Пасхи) у верующих нет ограничений в еде.

В церкви не принято делать земные поклоны с Пасхи до дня Святой Троицы (в этом году будет отмечаться 16 июня).