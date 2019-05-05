В Березе на пожаре спасли 9-летнюю девочку

Березовские спасатели пришли на помощь маленькой девочке, которая находилась одна в квартире, где начался пожар.

Как сообщается, ЧП случилось накануне вечером в одном из многоквартиных домов по улице Юбилейной. Увидев густой дым, шедший из окна квартиры на втором этаже соседи позвонили в МЧС.

Прибыв на место вызова, спасатели увидели в окне девочку, которая просила о помощи. Ее эвакуировали с помощью автолестницы и передали на руки медикам (госпитализация ребенка не понадобилась.

В момент возникновения пожара мама ребенка находилась с младшим сыном в магазине.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 22 пожара.