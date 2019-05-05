Витебские власти запретили шествие «Бессмертного полка»

В День Победы в Витебске не будет шествия «Бессмертного полка». Такое решение приняли местные власти.

Представитель организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС Вадим Кузьмин, который был одним из заявителем акции, рассказал, что в ответе зампреда Витебского горисполкома Виктора Глушина указано, что «шествие жителей города «Бессмертный полк» не предвидится возможным».

Вместо шествия заявителям предлагают поучаствовать в официальном митинге и акции «Беларусь помнит».

На данный момент заявители не знают, как будут поступать, сказал Кузьмин belsat.eu .

Мингорисполком разрешил провести 9 мая шествие «Бессмертного полка». Оно будет небольшим и пройдет после официальных мероприятий с участием президента.

Во время «Большого разговора» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что он «категорически против» проведения в Беларуси акции «Бессмертный полк». По его словам, в стране уже давно проводится похожее шествие под названием «Беларусь помнит».

«Почему мы должны бросить свое и схватиться за «Бессмертный полк», если по своей сути и даже по внешней форме они одинаковые? (…) И мы приветствуем, что братья-россияне обратились к этой форме. Но у нас свое название, вот в чем проблема и почему я так на это реагирую», — подчеркивал глава Беларуси.

В прошлом году городские власти сначала не разрешили шествие «Бессмертного полка», но в последний момент все же дали согласие на его проведение.

После этого организаторы акции решили зарегистрировать одноименное общественное объединение, но Мингорисполком дважды отказывал им в этом. Активисты обжаловали решение в Минском городском суде, но им также отказали в регистрации. Ими подана апелляция в Верховный суд.

Среди учредителей общественного объединения «Бессмертный полк» в Беларуси — 15 человек, но в организации свой потенциал оценивают в пять тысяч. В прошлом году в шествии в Бресте участвовало около девяти тысяч человек, в Минске — менее тысячи.