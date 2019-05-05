ГАИ в центре Минска перекроет движение

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В ближайшие два дня – 6 и 7 мая в центре Минска будет временно ограничено движение транспорта.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, такие меры будут приняты в связи с проведением генеральных репетиций мероприятий, которые пройдут на площади Победы 9 мая.

Отмечается, что в понедельник ограничение будет действовать с 11:00 до 12:00, а во вторник – с 10:00 до 11:00.

ГАИ обратилась к водителям иметь в виду эту информацию при планировании своих маршрутов в эти дни и неукоснительно следовать указаниям сотрудников ДПС.
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Тэги: ГАИ День Победы Город: Минск

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