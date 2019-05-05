К Евроиграм на Свислочи установят светящиеся композиции

Фигуры цветов появятся на воде возле Дворца спорта и парка Янки Купалы.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович уточнил, что поручил УП «Минскводоканал» заняться воплощением в жизнь этой идеи, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Для фигур подберут участки акватории, где они не помешают передвижению плавсредств, но при этом будут хорошо просматриваться с суши.

Также власти хотят попробовать создать композицию из живых цветов на глади Чижовского водохранилища.