К Евроиграм на Свислочи установят светящиеся композиции

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Фигуры цветов появятся на воде возле Дворца спорта и парка Янки Купалы.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович уточнил, что поручил УП «Минскводоканал» заняться воплощением в жизнь этой идеи, сообщает агентство «Минск-Новости».

Для фигур подберут участки акватории, где они не помешают передвижению плавсредств, но при этом будут хорошо просматриваться с суши.

Также власти хотят попробовать создать композицию из живых цветов на глади Чижовского водохранилища.
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Тэги: Минскводоканал Европейские игры-2019 Персона: Александр Дорохович Город: Минск

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