Словения разгромила Литву со счетом 9:0 на ЧМ по хоккею

До начала турнира в Нур-Султане словенцев считали одними из главных претендентов на возвращение в элитный дивизион, но они уступили Казахстану, Беларуси и Корее.

Словенцы завершили чемпионат с двумя победами. Со счетом 6:0 они победили венгров и со счетом 9:0 — литовцев.

В первом периоде было заброшено две шайбы, во втором — четыре, в третьем — три. Трижды отличился Ян Дрозг. А нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар забросил одну из самых красивых шайб чемпионата. Словенец подхватил ее в средней зоне, эффектно подыграв коньком, обыграл трех полевых игроков соперника, после чего переиграл и вратаря.

HOLY MOLY! Look at this goal from @AnzeKopitar in @lovehokej 's game against Lithuania! Slovenia is on its way to maintain in the Div. IA with the 4-0 lead, Lithuania on its way to relegation. CC @LAKings pic.twitter.com/1gpxIzXP82 — IIHF (@IIHFHockey) May 5, 2019

Беларусь сегодня сыграет с Южной Кореей, но путевку в элитный дивизион наша сборная уже завоевала.