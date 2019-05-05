Словения разгромила Литву со счетом 9:0 на ЧМ по хоккею

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До начала турнира в Нур-Султане словенцев считали одними из главных претендентов на возвращение в элитный дивизион, но они уступили Казахстану, Беларуси и Корее.

Словенцы завершили чемпионат с двумя победами. Со счетом 6:0 они победили венгров и со счетом 9:0 — литовцев.

В первом периоде было заброшено две шайбы, во втором — четыре, в третьем — три. Трижды отличился Ян Дрозг. А нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар забросил одну из самых красивых шайб чемпионата. Словенец подхватил ее в средней зоне, эффектно подыграв коньком, обыграл трех полевых игроков соперника, после чего переиграл и вратаря.

Беларусь сегодня сыграет с Южной Кореей, но путевку в элитный дивизион наша сборная уже завоевала.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-Словения хоккей-ЧМ-2019 Персона: Ян Дрозг Анже Копитар Город: Нур-Султан

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