Словения разгромила Литву со счетом 9:0 на ЧМ по хоккею
До начала турнира в Нур-Султане словенцев считали одними из главных претендентов на возвращение в элитный дивизион, но они уступили Казахстану, Беларуси и Корее.
Словенцы завершили чемпионат с двумя победами. Со счетом 6:0 они победили венгров и со счетом 9:0 — литовцев.
В первом периоде было заброшено две шайбы, во втором — четыре, в третьем — три. Трижды отличился Ян Дрозг. А нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар забросил одну из самых красивых шайб чемпионата. Словенец подхватил ее в средней зоне, эффектно подыграв коньком, обыграл трех полевых игроков соперника, после чего переиграл и вратаря.
Беларусь сегодня сыграет с Южной Кореей, но путевку в элитный дивизион наша сборная уже завоевала.