Жителям России запретили пользоваться мессенджерами без идентификации
В России вступило в действие постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона.
Согласно постановлению, мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора, передает
Мобильные операторы заявили, что готовы к выполнению новых требований.
В свою очередь, администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.