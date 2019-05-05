Жителям России запретили пользоваться мессенджерами без идентификации

В России вступило в действие постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона.

Согласно постановлению, мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора, передает РБК . Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

Мобильные операторы заявили, что готовы к выполнению новых требований.

В свою очередь, администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.