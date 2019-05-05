Российский банк предоставил БМЗ два кредита

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«Новикомбанк» выделил Белорусскому металлургическому заводу кредиты в размере пяти и восьми миллионов долларов.

Средства предоставлены на цели пополнения оборотных средств компании, а также на осуществление производственной деятельности завода, в частности по закупке сырья, сообщили в пресс-службе банка.

Сотрудничество банка с группой компаний БМЗ продолжается с 2012 года. За этот период «Новикомбанк» неоднократно обеспечивал завод и его дочерние структуры финансированием в самых разных форматах, предоставляя кредиты и аккредитивы.

ОАО «Белорусский металлургический завод» — крупнейшее в Европе предприятие черной металлургии, расположено в Жлобине. Численность персонала составляет более 11 тыс. человек. Экспорт превышает 85% объема производства. Доля завода в валютной выручке, поступающей в страну из-за рубежа, составляет около 15%.
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Тэги: Новикомбанк БМЗ кредит Беларусь-Россия Город: Жлобин

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