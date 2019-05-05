«Нажали, посмеялись». Депутат Госдумы открыл стрельбу из автомата на улице

Инцидент с участием депутата от пропутинской партии «Справедливая Россия» Дмитрием Иониным произошел в Камышлове Свердловской области.

На кадрах, снятых очевидцем из окна жилого дома, видно, как Ионин, стоящий во дворе в компании четырех молодых людей, рассматривает оружие, затем поднимает дуло вверх и производит несколько очередей в воздух, передает svoboda.org .

После этого компания села в автомобиль и уехала с места стрельбы. По дороге машина была блокирована сотрудниками полиции, однако оружие Ионин им не отдал и даже не показал, сославшись на депутатскую неприкосновенность.

Сперва свой поступок депутат объяснил «глупостью», при этом не увидев «особых проблем» в произошедшем. «Вышли, нажали, посмеялись», — заявил Ионин журналистам. Позже он все же признал, что нарушил порядок, и выразил готовность понести административное наказание.