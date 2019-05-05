В московском аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота». Есть жертвы

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Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого начался пожар.

 

 

За несколько минут до этого лайнер вылетел в Мурманск. Возгорание потушили уже после приземления. На борту самолета находились 78 человек.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о десяти погибших. Следственный комитет России официально сообщает об одном погибшем. При этом уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек, отмечает Meduza.
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Тэги: авиаинцидент Аэрофлот Шереметьево Город: Москва

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