В московском аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота». Есть жертвы

Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого начался пожар.

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.

За несколько минут до этого лайнер вылетел в Мурманск. Возгорание потушили уже после приземления. На борту самолета находились 78 человек.