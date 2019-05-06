Брестское «Динамо» вырвало победу, а минское – вновь проиграло
Сегодня тремя матчами завершается программа шестого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
На стадионе «Центральный» «Гомель» в 15:00 начнет поединок с «Витебском», «Городея» в родных стенах примет БАТЭ (начало в 17:00), а «Шахтер» на «Строителе» (начало в 19:00) попытается реабилитироваться за поражение в предыдущем туре – соперник у солигорчан знакомый, с «Ислочью» «горняки» провели два матча в рамках полуфинала Кубка Беларуси.
В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты:
- «Торпедо» (Мн) – «Дняпро» – 0:1;
- «Неман» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:0;
- «Энергетик-БГУ» – «Славия» – 1:2;
- «Слуцк» – «Динамо» (Мн) – 2:1;
- «Минск» – «Динамо» (Бр) – 1:2.
Турнирное положение перед сегодняшним днем следующее:
- Динамо (Бр) – 14 очков (после 6 матчей);
- БАТЭ – 12 (5);
- Ислочь – 12 (5);
- Шахтер – 12 (5);
- Торпедо-БелАЗ – 11 (6);
- Неман – 10 (6);
- Динамо (Мн) – 10 (6);
- Славия – 7 (6);
- Гомель – 6 (5);
- Дняпро – 5 (6);
- Энергетик-БГУ – 5 (6);
- Слуцк – 5 (6);
- Витебск – 4 (5);
- Торпедо (Мн) – 4 (6);
- Минск – 4 (6);
- Городея – 2 (5).