Брестское «Динамо» вырвало победу, а минское – вновь проиграло

Сегодня тремя матчами завершается программа шестого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

На стадионе «Центральный» «Гомель» в 15:00 начнет поединок с «Витебском», «Городея» в родных стенах примет БАТЭ (начало в 17:00), а «Шахтер» на «Строителе» (начало в 19:00) попытается реабилитироваться за поражение в предыдущем туре – соперник у солигорчан знакомый, с «Ислочью» «горняки» провели два матча в рамках полуфинала Кубка Беларуси.

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Торпедо» (Мн) – «Дняпро» – 0:1;

«Неман» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:0;

«Энергетик-БГУ» – «Славия» – 1:2;

«Слуцк» – «Динамо» (Мн) – 2:1;

«Минск» – «Динамо» (Бр) – 1:2.

Турнирное положение перед сегодняшним днем следующее: