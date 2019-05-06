Брестское «Динамо» вырвало победу, а минское – вновь проиграло

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Сегодня тремя матчами завершается программа шестого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

На стадионе «Центральный» «Гомель» в 15:00 начнет поединок с «Витебском», «Городея» в родных стенах примет БАТЭ (начало в 17:00), а «Шахтер» на «Строителе» (начало в 19:00) попытается реабилитироваться за поражение в предыдущем туре – соперник у солигорчан знакомый, с «Ислочью» «горняки» провели два матча в рамках полуфинала Кубка Беларуси.

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • «Торпедо» (Мн) – «Дняпро» – 0:1;
  • «Неман» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:0;
  • «Энергетик-БГУ» – «Славия» – 1:2;
  • «Слуцк» – «Динамо» (Мн) – 2:1;
  • «Минск» – «Динамо» (Бр) – 1:2.

Турнирное положение перед сегодняшним днем следующее:

  1. Динамо (Бр) – 14 очков (после 6 матчей);
  2. БАТЭ – 12 (5);
  3. Ислочь – 12 (5);
  4. Шахтер – 12 (5);
  5. Торпедо-БелАЗ – 11 (6);
  6. Неман – 10 (6);
  7. Динамо (Мн) – 10 (6);
  8. Славия – 7 (6);
  9. Гомель – 6 (5);
  10. Дняпро – 5 (6);
  11. Энергетик-БГУ – 5 (6);
  12. Слуцк – 5 (6);
  13. Витебск – 4 (5);
  14. Торпедо (Мн) – 4 (6);
  15. Минск – 4 (6);
  16. Городея – 2 (5).
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Тэги: футбол-Беларусь

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