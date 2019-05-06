На границе транспортный коллапс: более 1100 легковушек не могут покинуть Беларусь
На смену огромным очередям большегрузных автомобилей, которые еще не так давно ждали своей очереди на выезд в страны Евросоюза, пришли очереди легковушек.
По данным Госпогранкомитета, по данным на утро понедельника, шестого мая, на границе с Польшей и Литвой «загорает» более 1100 легковых автомобилей.
Больше всего на данный момент скопилось на польском направлении – более 600:
- «Брузги» – более 200;
- «Брест» – более 180;
- «Берестовица» – более 120;
- «Домачево» – более 70;
- «Песчатка» – более 30.
Немногим меньше автотуристов пытается попасть в Литву – 500 машин:
- «Котловка» – более 150;
- «Бенякони» – более 150;
- «Каменный Лог» – более 100;
- «Лоша» – более 100.