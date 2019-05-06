На границе транспортный коллапс: более 1100 легковушек не могут покинуть Беларусь

На смену огромным очередям большегрузных автомобилей, которые еще не так давно ждали своей очереди на выезд в страны Евросоюза, пришли очереди легковушек.

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По данным Госпогранкомитета, по данным на утро понедельника, шестого мая, на границе с Польшей и Литвой «загорает» более 1100 легковых автомобилей.

Больше всего на данный момент скопилось на польском направлении – более 600:

«Брузги» – более 200;

«Брест» – более 180;

«Берестовица» – более 120;

«Домачево» – более 70;

«Песчатка» – более 30.

Немногим меньше автотуристов пытается попасть в Литву – 500 машин: