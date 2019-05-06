На границе транспортный коллапс: более 1100 легковушек не могут покинуть Беларусь

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На смену огромным очередям большегрузных автомобилей, которые еще не так давно ждали своей очереди на выезд в страны Евросоюза, пришли очереди легковушек.

Фото pixabay.com

По данным Госпогранкомитета, по данным на утро понедельника, шестого мая, на границе с Польшей и Литвой «загорает» более 1100 легковых автомобилей.

Больше всего на данный момент скопилось на польском направлении – более 600:

  • «Брузги» – более 200;
  • «Брест» – более 180;
  • «Берестовица» – более 120;
  • «Домачево» – более 70;
  • «Песчатка» – более 30.

Немногим меньше автотуристов пытается попасть в Литву – 500 машин:

  • «Котловка» – более 150;
  • «Бенякони» – более 150;
  • «Каменный Лог» – более 100;
  • «Лоша» – более 100.
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Тэги: очередь на границе Беларусь-Литва-граница Беларусь-Польша-граница

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