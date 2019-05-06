Минск наторговал с Россией в убыток на 967 млн долларов за три месяца

Главное статистическое управление Минска опубликовало данные о внешнеторговом товарообороте города в первом квартале 2019 года.

Внешнеторговый оборот составил за три месяца 6,18 млрд долларов и сократился за год на 5,6% в текущих ценах.

Товарооборот с Россией составил 2,54 млрд долларов и снизился за год на 4,5%. Отрицательное сальдо составило 966,6 млн долларов. Год назад оно было минус 1,09 млрд.

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза составил 1,89 млрд долларов и упал за год на 12,2%. Положительное сальдо в торговле со странами ЕС составило 518,1 млн долларов. Годом ранее оно составляло плюс 755,7 млн.

Всего экспорт товаров за квартал составил 2,71 млрд долларов (минус 8,5% за год), импорт — 3,47 млрд (минус 3,2%).