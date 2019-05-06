Пункт пропуска на границе Беларуси и Польши приостановил работу из-за бомбы

При проведении работ по реконструкции польского пункта пропуска «Кузница» обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

По сообщению ГПК, на место прибыли польские экстренные службы. Оформление в обоих направлениях временно прекратили. Это привело к скоплению с белорусской стороны двух сотен легковых и более сотни грузовых автомобилей

«Кузница» — пункт пропуска на польской стороне, находящийся рядом с белорусскими «Брузгами».