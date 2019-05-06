Более полусотни человек погибли при взрыве бензовоза в Нигере

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Число жертв взрыва может увеличиться: спасатели продолжают поиски тел погибших.

Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза, сообщает сайт ActuNiger.

Инцидент произошел в ночь на 6 мая, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.
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Тэги: Нигер взрыв бензовоз Город: Ниамей

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