Более полусотни человек погибли при взрыве бензовоза в Нигере

Число жертв взрыва может увеличиться: спасатели продолжают поиски тел погибших.

Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза, сообщает сайт ActuNiger .

Инцидент произошел в ночь на 6 мая, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.