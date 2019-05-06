Мозырский НПЗ не может начать переработку чистого сырья

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На предприятии заявили о необходимости длительной промывки систем.

Запустить техпроцесс на предприятии после вынужденной остановки должны были 6 мая, но промывка систем потребовала больше времени, чем ожидалось, сообщает ОНТ.


«Дружбу» начали чистить от грязной нефти. Что будет потом?

Соответствующую стандартам нефть завод получил накануне. Ее качество подтвердили в лабораториях.

Некачественное сырье из России, где содержание примесей в разы превышало стандарты, привело к поломке дорогостоящего оборудования. Точные убытки пока не подсчитали.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Мозырский НПЗ Беларусь-Россия нефть Город: Мозырь

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