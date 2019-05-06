Мозырский НПЗ не может начать переработку чистого сырья

На предприятии заявили о необходимости длительной промывки систем.

Запустить техпроцесс на предприятии после вынужденной остановки должны были 6 мая, но промывка систем потребовала больше времени, чем ожидалось, сообщает ОНТ .

Соответствующую стандартам нефть завод получил накануне. Ее качество подтвердили в лабораториях.

Некачественное сырье из России, где содержание примесей в разы превышало стандарты, привело к поломке дорогостоящего оборудования. Точные убытки пока не подсчитали.