Во вторник холодно, сильные дожди и грозы – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Во вторник, седьмого мая, фронтальные разделы постепенно будут отходить на восток страны.

По прогнозам синоптиков, в большинстве районов сохранится холодная погода. Облачно, в западном регионе с прояснениями.

В центре и на востоке страны выпадут осадки в виде дождя (в некоторых местах ожидаются сильные дожди).

Местами по востоку грозы. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. При грозах порывы ветра усилятся до 15-18 м/с.

Максимальная температура воздуха +7..+11°С, по западу +12..+14°С, по востоку страны +15..+20°С.

В столице временами пройдет дождь, его вероятность составляет почти 100%).

Температура воздуха:

  • утром +6..+7°С;
  • днем +7..+9 С;
  • вечером +8..+9°С.
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Тэги: погода

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