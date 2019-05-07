Во вторник холодно, сильные дожди и грозы – объявлен желтый уровень опасности
Во вторник, седьмого мая, фронтальные разделы постепенно будут отходить на восток страны.
По прогнозам синоптиков, в большинстве районов сохранится холодная погода. Облачно, в западном регионе с прояснениями.
В центре и на востоке страны выпадут осадки в виде дождя (в некоторых местах ожидаются сильные дожди).
Местами по востоку грозы. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. При грозах порывы ветра усилятся до 15-18 м/с.
Максимальная температура воздуха +7..+11°С, по западу +12..+14°С, по востоку страны +15..+20°С.
В столице временами пройдет дождь, его вероятность составляет почти 100%).
Температура воздуха:
- утром +6..+7°С;
- днем +7..+9 С;
- вечером +8..+9°С.