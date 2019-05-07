Во вторник холодно, сильные дожди и грозы – объявлен желтый уровень опасности

Во вторник, седьмого мая, фронтальные разделы постепенно будут отходить на восток страны.

По прогнозам синоптиков, в большинстве районов сохранится холодная погода. Облачно, в западном регионе с прояснениями.

В центре и на востоке страны выпадут осадки в виде дождя (в некоторых местах ожидаются сильные дожди).

Местами по востоку грозы. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. При грозах порывы ветра усилятся до 15-18 м/с.

Максимальная температура воздуха +7..+11°С, по западу +12..+14°С, по востоку страны +15..+20°С.

В столице временами пройдет дождь, его вероятность составляет почти 100%).

Температура воздуха: